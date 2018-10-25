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Tarihi camide yapılan kaçak kazıya suçüstü: 6 gözaltı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bulunan 646 yıllık cami içinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan 646 yıllık cami içinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesindeki eski olduğu için kullanılmayan ve 646 yıllık cami olan Akpınar Camisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Derince İlçe Jandarma ekipleri baskın yaptı. Yapılan baskında O.M., M.H., S.Ç., Ö.V., N.A. ve A.Z., isimli şahıslar kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak kazıda kullanılan 1 adet define detektörü ve inşaat malzemelerine el konuldu.


Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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