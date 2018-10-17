Tarihi geçmiş ürün satan marketlere zabıta engeli

İzmit Belediyesi'nin gıda ürünü satan iş yerlerine yönelik denetimleri devam ediyor. Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş gıda maddelerine el konuldu. Şehir merkezi ve Arızlı Mahallesi bölgesindeki bakkal ve marketlerde yapılan denetimlerde yoğurt, yumurta, tavuk etine rastlanıldı. Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden yetkililerin de yer aldığı kontrollerde ele geçirilen gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konulurken işletme sahipleri hakkında da yasal işlem yapıldı. Yetkililer, denetimlerin devem edeceğini söylediler.