İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi geçmiş ürün satan marketlere zabıta engeli

Market ve bakkallarda denetimlerini sürdüren İzmit Belediyesi zabıta ekipleri, tespit ettikleri tarihi geçmiş ürünlere el koyarak çok sayıda işletmeye cezai işlem uyguladı.


İzmit Belediyesi'nin gıda ürünü satan iş yerlerine yönelik denetimleri devam ediyor. Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş gıda maddelerine el konuldu. Şehir merkezi ve Arızlı Mahallesi bölgesindeki bakkal ve marketlerde yapılan denetimlerde yoğurt, yumurta, tavuk etine rastlanıldı. Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden yetkililerin de yer aldığı kontrollerde ele geçirilen gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konulurken işletme sahipleri hakkında da yasal işlem yapıldı. Yetkililer, denetimlerin devem edeceğini söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.