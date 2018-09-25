Tarihi geçmiş ürüne af yok

İzmit Belediyesi tarafından bakkal ve marketlerde denetimler yapılıyor. Şehir merkezinde yapılan denetim sırasında bir markette tarihi geçmiş meyve sularına rastlanıldı. Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri tarihi geçmiş meyve sularına imha etmek üzere el koyarken işletme sahibi hakkında da yasal işlem yaptı.

Denetimlerin titizlikle yapıldığına dikkat çeken Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin “ biz belediye olarak denetimlerimize devam ediyoruz. Bu konuda vatandaşlarımıza da büyük görev düşüyor. Aslında en büyük denetici müşteridir. Vatandaşlar aldıkları ürünlerin son kullanma tarihine mutlaka baksınlar, reyondaki etiket fiyatı ile kasadaki fiyatları kontrol etsinler. Her hangi bir olumsuzlukta mutlaka bize haber versinler. Tüketiciler ne kadar duyarlı olursa, kötü niyetli satıcıların sayısı da o kadar azalacaktır” dedi.

Ruhsat denetimlerinin de aralıksız devam ettiğini belirten Ergin,“ ekiplerimiz sadece etiket, hijyen, temizlik, ürünün son kullanma tarihi kontrolü yapmıyor. Ayrıca işyerlerinin ruhsatlı olup olmadıklarına da bakıyorlar. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri hakkında yasal işlem yapıyor. Halen ruhsat almadan faaliyet gösteren işletmeler en kısa sürede işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını alsınlar” uyarısında da bulundu.