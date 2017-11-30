Tarım ve hayvancılık geliştirme projeleri değerlendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lutfi Efil, birim idarecileri ve teknik kadro ile birlikte İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan’ı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyarette Kocaeli’nde tarım ve hayvancılığı geliştirmek için, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılında yapılan projeler ve verilen destekler değerlendirildi. Kocaeli Tarım ve Hayvancılık Haritasının güncel baskısı, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan’a teslim edildi.

Ziraat Odası’nda gerçekleşen görüşmede Kocaeli’nde tarım ve hayvancılığı geliştirmek için, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılında yapılan projeler ve verilen destekler değerlendirildi. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından önümüzdeki yıl yapılması planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu. Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını ve verimli neticeler alındığını söyledi. Ziraat Odası tarafından yapılan tespitleri paylaşan Karaaslan, Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun hiçbir zaman desteğini esirgemediğini ve daha ileriye taşıyacak tüm projeleri gerçekleştirmek için imkânları seferber ettiğini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun her zaman çiftçimizin yanında olduğunu belirten Daire Başkanı Efil, tarım ve hayvancılığı geliştirme projelerinde her türlü imkanı sağlayacağını söyledi. Efil, Ziraat Odası Başkanı Karaaslan’a uyumlu iş birlikleri için teşekkür etti. Kocaeli için yapılan tek bilimsel çalışma olan Kocaeli Tarım ve Hayvancılık Haritasının güncel baskısı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Lütfi Efil tarafından İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan’a teslim edildi. Ayrıca Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan’a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından takdim edilen teşekkür plaketi verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun talimatları ile başlatılan “Kocaeli Tarım ve Hayvancılık Haritası” çalışmasına Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü yürütüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli’nin kırsal mahallelerinde yapılan saha çalışmalarında elde edilen tarım ve hayvancılık ile ilgili istatistiki veriler kaydediliyor ve her yıl güncelleniyor. Oluşturulan veri tabanı sayesinde Kocaeli Tarım ve Hayvancılık Haritası elde edildi.