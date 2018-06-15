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15 Haziran 2018 18:22

Tartıştığı arkadaşı tarafından bayram günü silahla vuruldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Tartıştığı arkadaşı tarafından bayram günü silahla vuruldu

15 Haziran 2018 18:22


Olay saat 17.00 sularında İzmit Tavşantepe Mahallesi Sabır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebaattin A. (44) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı beraber alkol almaya başladı. Bir süre sonra tartışmaya başlayan ikili kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine arkadaşı Sebattin A’yı yanındaki silahı ile bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere düşen yaralı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise arkadaşını vuran şahsı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.




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