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21 Aralık 2016 21:14

Tartıştığı berberi silahla ağır yaralayan şahıs kayıplara karıştı

Tartıştığı berberi silahla ağır yaralayan şahıs kayıplara karıştı

21 Aralık 2016 21:14

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tartıştığı berberi silahla vurarak ağır yarayan şahıs kayıplara karıştı.
Olay, akşam saatlerinde Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde bulunan bir kuaförde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi ile berber Murat B.(37) ile kuaförün içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği belirsiz şahıs Murat B.’yi silahla karnından vurdu. Murat B. kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlı olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine hemen olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken 112 Acil Servis ekipleri karnından vurulan ve ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat B. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı.
Hastaneye kaldırılan Murat D.’nin ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu öğrenilirken, polis berberi vuran zanlıyı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.



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