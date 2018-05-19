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19 Mayıs 2018 10:55

Tartıştığı iki kardeşi öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde tartıştığı akrabası olan iki kardeşi, bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Tartıştığı iki kardeşi öldüren şahıs tutuklandı

19 Mayıs 2018 10:55


Olay, Darıca Sırasöğütler Mahallesi 1537 Sokak’ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Erdal Karadaş (44) ve kardeşi Ruşen Karadaş (34) ile H.K.(43) arasında evlerinin bahçesinde tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine H.K., bıçağını çıkartarak 2 kardeşe saldırmıştı. 2 kardeş, aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yerde kalırken H.K. ise kayıplara karışmıştı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ise özel bir hastaneye kaldırılmış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamamıştı.


Olaydan sonra kayıplara karışan cinayet zanlısı H.K.’yı bulmak için Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri harekete geçmişti. Yapılan incelemeler sonrasında ekipler zanlı H.K.’nın Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan limandan yurt dışına kaçacağı bilgisini almış ve yapılan operasyon sonucunda, liman yolunda ilerleyen cinayet zanlısı, kıskıvrak yakalanmıştı. Emniyetteki sorgusunda akrabası Ruşen Karadaş’a telefon aldığı ve Karadaş’ın kendisine taksitlerini ödemediği için öldürdüğünü ifade eden zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.


Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan H.K.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.




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