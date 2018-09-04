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04 Eylül 2018 10:35

Tartıştığı kişiyi ayağından vurdu

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde tartıştığı kişinin ateş ettiği vatandaş, ayağından yaralandı.

Tartıştığı kişiyi ayağından vurdu

04 Eylül 2018 10:35


Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ismi öğrenilemeyen bir şahıs, bilinmeyen sebepten dolayı tabancasını çıkartarak tartıştığı Ş.G.’ye ateş etti. Kurşunun bacağına isabet ettiği Ş.G. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ş.G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ş.G.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.




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