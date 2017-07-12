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12 Temmuz 2017 17:43

Tartıştığı komşusunun oğlunu vurdu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkol alan bir kişi komşusuyla tartışınca etrafa rastgele ateş etti.

Tartıştığı komşusunun oğlunu vurdu

12 Temmuz 2017 17:43

Silahtan çıkan kurşunlar komşunun 12 yaşındaki oğluna isabet etti. Gözaltına alınan şüpheli ise adliyeye sevk edildi.


Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Caddesinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen K.K. (35) isimli şahıs, gece geç saatlerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı komşusu E.İ. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından K.K. üzerindeki tabancayla rast gele ateş etmeye başladı. K.K.’nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri E.İ.’nin 12 yaşındaki oğlu B.İ.’nin sağ bacağına isabet etti. Kanlar içinde kalan B.İ. ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken K.K. ise olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan B.İ.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan K.K. adliyeye sevk edildi.




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