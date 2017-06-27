Ramazan Bayramı’nın birinci günü Derince 60 Evler mevkiinde ilerleyen 41 EN674 plakalı panelvanın sürücüsü E.Ç. ile 41 FL 949 plakalı panelvanın sürücüsü Aydın Yerebatan (52) arasında yol verme meselesinden tartışma çıkmıştı. Tartışma sonrası Yerebatan’ın aracını takibe alan E.Ç., Sırrıpaşa Mahallesi Çavdar Caddesi üzerinde 41 FL 949 plakalı araca çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçtaki sürücü Aydın Yerebatan bulunduğu yerde sıkışarak yaralanmış daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında ölüme sebebiyet vermek iddiasıyla gözaltına alınan sürücü E.Ç. tutuklanırken kardeşi E.Ç. ve babası R.Ç. ise serbest bırakıldı.