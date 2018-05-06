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06 Mayıs 2018 10:39

Taşkesen, “Mescid-i Aksa ve Kudüs dünyanın göz bebeğidir”

i Aksa ve Kudüs’ü anlattı.

Taşkesen, “Mescid-i Aksa ve Kudüs dünyanın göz bebeğidir”

06 Mayıs 2018 10:39


Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olan 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yazar Nurettin Taşkesen okuyucularıyla buluştu. Karamürsel Alp Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşide Kudüs ve Mescid-i Aksa konuşuldu. Tarihi olayların analizinin yapıldığı söyleşide Taşkesen, “Mescid-i Aksa ve Kudüs dünyanın göz bebeğidir” dedi.


Söyleşide okurlarıyla buluşan yazar Taşkesen, “Mescidi Aksa ve Kudüs dünyanın göz bebeğidir. 3 din de burada hak iddia ediyor. 637 yılında Hz. Ömer döneminde Kudüs, İslam orduları tarafından fethediliyor. Kudüs’ün anahtarı Hz. Ömer’e verilmiştir. Hz. Ömer de tüm insanlara ibadet özgürlüğü tanıyor” diye konuştu.


Taşkesen, “1099 tarihinde Kudüs, Haçlılar tarafından işgale uğruyor. Bu işgalde 70 bin kişiyi katlettiler. Bu Haçlı işgali 88 yıl sürüyor. Kudüs’ü Eyyubi Devleti yani Selahattin Eyyubi kurtarıyor. Selahattin Eyyubi, Kudüs’ü aldığında şehirde bulunanlara isteyen gidebilir demiştir. Kudüs’te yaşayan herkese ibadet ve yaşam hürriyeti tanınmıştır” şeklinde konuştu.


Taşkesen, “Filistin 1917 yılındaki süreçte, ilk olarak İngiliz işgaline uğruyor. 1948 yılında ise İsrail Devleti kuruluyor. Tarihi süreç içerisinde İsrail ve Yahudi çetelerce yapılan katliamlarla Filistin’in içerisinde yaşayan insanlar Lübnan, Mısır ve Ürdün gibi ülkelere göç etti. Filistinliler evlerini geride bırakırken yanlarına evlerinin anahtarlarını da alıyor. Bu aslında sembolik bir hareket. Filistinliler böylelikle bir gün evlerine geri döneceklerinin mesajını veriyor” ifadelerini kullandı.




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