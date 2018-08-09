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09 Ağustos 2018 12:21

Tatillerini keman öğrenerek değerlendiriyorlar

İzmit’te çocuklar yaz tatillerini keman öğrenerek değerlendiriyor.

Tatillerini keman öğrenerek değerlendiriyorlar

09 Ağustos 2018 12:21

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK bünyesinde açılan yaz dönemi keman kursuna 25 öğrenci katılıyor.


Belsa B Blok’taki İZMEK merkezindeki keman kursunun öğretmenliğini Edanaz Çilingir yapıyor. Temmuz ayında başlayan ve Eylül ayına kadar devam edecek olan kursa katılan öğrencilere müziğin temel öğeleri, nota bilgisi, yay ve keman tutuşu, kemanı tanıma, parmak basma, yay egzersizi, adaptasyon çalışmaları ve parça öğrenme konularında eğitim veriliyor. Çocuklar kurs sayesinde hem yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirirken hem de sosyalleşerek yeni arkadaşlıklar ediniyorlar. Kurs sonunda öğrencilere bakanlık onaylı belge verileceği kaydedildi.




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