Tatlıkuyu kapalı pazarı rüzgardan etkilenmeyecek

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, pazarcı esnafı ve vatandaşların talepleri doğrultusunda Tatlıkuyu Kapalı Pazar yerinin etrafına yapılan rüzgar engelleyici panelleri yapımının tamamlanmasının ardından pazar yerinde incelemelerde bulundu. Rüzgar kesici panel talepleri üzerine yapılan açılır kapanır panelleri inceleyen Başkan Köşker, “Pazarcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kapalı pazar yerimizin etrafını açılır kapanır panellerle kapattık. Bu sayede kış aylarında paneller kapatılarak pazaryerimiz rüzgar ve soğuktan etkilenmeyecek; yaz aylarında ise açılarak içerisinin ferah ve havadar olması sağlanacak. Böylece hem pazarcı esnafımız hem de pazardan alış-veriş yapan vatandaşlarımız daha rahat bir ortamda alış-veriş yapacak” dedi.