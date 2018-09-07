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07 Eylül 2018 10:10

Tavlanın ustaları Kocaeli’de yarışacak

Her yıl tavla severlerin kıyasıya mücadele ettiği 41 Burda Geleneksel Tavla Turnuvası’nın üçüncüsü 8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

Tavlanın ustaları Kocaeli’de yarışacak

07 Eylül 2018 10:10


Geçtiğimiz yıllarda yediden yetmişe birçok kişi tarafından yoğun ilgi gören tavla turnuvasının bu yılki kontenjanı başvuru tarihi itibarıyla üç gün içinde doldu. Yarışmacıların kura ile eşleştirileceği turnuvada iyi olan kazanacak. Bileğine ve şansına güvenen herkesin katılabileceği ve kontenjanın 64 kişi ile sınırlı olduğu ücretsiz etkinlik sonunda birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL ve üçüncüye 500 TL değerinde hediye çeki verilecek.


41 Burda AVM ortak alanında gerçekleşecek olan eğlenceli ve rekabet dolu turnuvaya tüm tavla severler davetli.




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