Tavşancıl mahallesi iftarda buluştu

Kur’an Tilaveti ile başlayan iftara Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Ak Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Mahalle Muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Geçen yıl da iftarda buluştuklarını hatırlatan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Bir önceki Ramazan’da aramızda olup şimdi olmayan şehitlerimize, kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Geçtiğimiz yıldan bu yana Türkiye büyük bir badireyi atlattı. 15 Temmuz’u yaşadık. Milletimiz canını feda ederek ülkesine sahip çıktı. Bu milletin bölünmeyeceğini bir kez daha gösterdi. İkinci bir Çanakkale Destanı daha yazdı”dedi. 15 Temmuz’da sokağa çıkanların büyük bir kısmının genç olduğuna değinen Toltar, “Daha Hayatlarının Baharında olan gençlerimiz şehit oldu. Biz gençlerimize güveniyoruz. Söz konusu vatan olduğunda bir an bile tereddüt etmeyeceklerini biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ramazan’da herkese el uzatılması gerektiğinin altını çizen Başkan Toltar, “Etrafınızdakilere bir ihtiyaçları olup olmadığını sorun” uyarısında bulunarak, “Ramazan birlik, beraberlik, kardeşlik ayıdır. Bu ayda komşuluk, akrabalık hakkı da var, kimsesizleri unutmayın, bu ay içinde yapılan her şey misliyle bize geri dönüyor. Bu ayı hayır ve dua için iyi değerlendirin” şeklinde konuştu.