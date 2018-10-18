Tavşanlı-Polyak sahası yeşilleniyor

Ş. tarafından Gebze'de rehabilitesi yapılan Tavşanlı-Polyak hafriyat sahasını ağaçlandırılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal yapısı bozulmuş sahaları hafriyat ile doldurarak, vatandaşların dinleneceği ve stres atacağı yeşil alanlara dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kent Konut A.Ş. tarafından Gebze'de rehabilitesi yapılan Tavşanlı-Polyak hafriyat sahası, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler ve Kent Konut Genel Müdürü Yalçın Özön'ün denetimlerinden sonra tamamlanarak Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi.

Teslim aldığı Tavşanlı-Polyak hafriyat sahasında rekreasyon(dinlenme) alanına dönüştürme çalışmalarına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alanının içerisinde bulunan ve ıslah edilen dereyi de iki etap şeklinde ağaçlandırmaya başladı.

Hızla büyüyen ve gelişen Kocaeli'nde inşaatların, yolların, elektrik, su hatlarının, parkların yapımı esnasında ortaya çıkan hafriyatlar, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla kentin güzelleştirilmesinde rol alıyor. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde Kocaeli'nde uygun ve doğal yapısı bozulmuş alanlarda iyileştirme projeleri düzenleniyor. Bu alanlar hafriyatlarla doldurularak; doğaya, kent estetik yapısına ve kentin sosyal ihtiyaçlarına kazandırılıyor.