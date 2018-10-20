TBMM Başkanı Yıldırım: “Sıkıntı çekeceğiz ancak bu sıkıntılardan güçlenerek çıkacağız”

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçeleri arasındaki mesafeyi 1 saatten 19 dakikaya düşürecek sürücüsüz metro projesinin temel atma töreninde konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, “Sıkıntı çekeceğiz, ancak bu sıkıntıdan daha da güçlenerek çıkacağız. Toprağı ekip yeşerteceğiz, daha güzel yarınları birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Kocaeli'nin Gebze-Darıca ilçeleri arasında hayata geçirilecek insansız metro hattında temel atılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje tamamlandığında İstanbul'daki metro hattına entegre edilmesi planlanıyor. Hayata geçirilecek metro hattının temeli Türkiye Büyük Millet Meclisi Binali Yıldırm'ın katılımıyla gerçekleşti. Gebze OSB'den başlayıp, Darıca sahilde sona erecek olan Gebze- Darıca Metro Hattının temel atma törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırm'ın yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan yardımcısı Enver İşkurt, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

“Yerin altında yeni bir yol açıyoruz”

Metro hattı ile Kocaeli ve İstanbul arasında yer altında da önemli bir bağlantı kurulmuş olacağını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bugün Kocaelimiz, Gebzemiz için çok güzel bir gün. Ülkemiz için de önemli bir gün. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük yatırımının temelin atıyoruz. Bizim için bugün, düğün, önemli bir gün. Heyecanlıyız, inançlıyız, inanıyoruz ve Allah'ın izniyle başaracağız. Toplam 5 milyar liralık yatırımla Türkiyemiz için önemli bir işe başlıyoruz. Temelini atacağımız Gebze OSB- Darıca Sahil metro hattı, Kocaeli metrosunun da ilk adımı olacak. Burada ilk adımı atıyoruz ama burada bırakmayacağız. İnşallah aynı çalışmayı ileriki yıllarda İzmit'te, Derince, Körfez, Dilovası arasında da çalışmalarına başlayacağız. Şimdiden proje çalışmalarına başladık. Yerin altında yeni bir yol açıyoruz. Türkiye'ye karşı yapılan ekonomik saldırılara karşı, işimize daha sıkı sarılarak yatırımlarımızı aksatmadan devam edeceğiz. Bugün bir kez daha, ‘Millet eğilmez, Türkiye yenilmez' diyoruz” dedi.

“Karşılıklı seferlerde saatte 64 bin kişi aynı anda yolculuk yapabilecek”

Metro hattı hakkında bilgiler aktaran Başkan Karaosmanoğlu, “Metromuz tam kapasiteyle çalıştığında, karşılıklı seferlerde saatte 64 bin kişi aynı anda yolculuk yapabilecek. 4 kişilik otomobil üzerinden hesaplarsak, saatte 16 bin araba trafikten çekilecek. Trafik stresinden kurtulacağız, zaman israfından kurtulacağız, egzoz gazlarından kurtulacağız, yakıt giderinden kurtulacağız. Yerli yatırımı teşvik ederek kazanacağız. Allah'ın izniyle, metro hattımızla millî ekonomiye de katkı sunacağız. Gebze OSB – Darıca Sahil hattımızda 12 İstasyonumuz var. Darıca Sahil, Darıca Meydan, Farabi Hastanesi, Adnan Menderes Kültür Merkezi, Devlet Demiryolları Garı, Fatih Devlet Hastanesi, Gebze Kent Meydanı, Gebze Stadyum, Akse Sapağı, Adliye, Mutlukent ve OSB. İstasyonlarına ulaşacak. Her bir istasyonu, şehrimizin nefes alacağı bir meydan olarak düzenleyeceğiz. 12 istasyonumuz, 12 meydanımız olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışıyoruz. Hattımızı Marmaray ve Sabiha Gökçen hatlarıyla da bağlayacağız. Hayal ettik, vaat ettik, projelendirdik. Allah'ın izniyle bugün temelini atıyoruz” diye konuştu.

"Bugün atacağımız temel, devletimizi karalayıp kampanya başlatacak olanlara verilecek en güzel cevap"

Törende son olarak konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise her geçen gün gelişen Kocaeli'nin metro hattıyla Türkiye'nin önemli bir şehirlerinden biri olmaya devam edeceğini söyledi. Yıldırım, “Ulaşımda yer sütünü kullanmak kadar yer altını da kullanmak önem arz ediyor. Çünkü Kocaeli'de arazi çok yok. Her taraf yol, kavşak ve köprü. Artık yer üstü yetmiyor, yerin altında yeni yollar yapmak gerekiyor. İşte tam da bu noktada belediye başkanımız, çalışkan ve gayretli İbrahim Karaosmanoğlu, sizlere verdiği bir sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Geçen yıl tramvay hattının açılışı yapılıyor. 10 kilometrelik tramvay hattına bu metro hattı da eklenmiş olacak inşallah. Bu metro yapılınca Gebze, Darıca ve OSB arası 12 dakikaya inecek. İstasyon çalışmaları bitince Kocaeli'de ulaşım kuzeyden güneye çok rahatlayacak. Çile sona erecek Kocaeli, İstanbul demir yollarına bağlamayı da hedefleyen bu yatırımla bir fark oluşturacak. Tabi burada inşa edilecek metro hattının diğerlerinden bir farkı var. Burada dünyanın en son teknolojisi kullanılacak. Buradaki metro araçları tam otomatik olacak. Yani metro araçlarının sürücüsü olmayacak. Kumanda ile merkezden bunlar yönlendirilecek. Bugün atacağımız temel, devletimizi karalayıp milletimizin gelecek umutlarını kurmak için kampanya başlatacak olanlara verilecek olan en güzel cevap olacak” ifadelerini kullandı.

“Türkiye ensesine vurulup ekmeği alınan bir ülke değildir”

Yıldırım konuşması şöyle sürdürdü: “Ekonomimizi zora sokmak için ittifak kurmak isteyen ittifak güçlerine 5 milyarlık yatırımla eminim ki şaşkınlıklarını gizleyemeyecekler. Ekonomimizde yerli yatırımlarımız devam ediyor. Sanayi yatırımlarımızı tamamen yerli ve milli hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bütün yılların rekorunu kırıyoruz. İhracat rekora koşuyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı artmaya devam ediyor. Bu yıl hamdolsun turizmde bütün yılların rekorunu kırıyoruz. İhracat rekora koşuyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı artmaya devam ediyor. İzmit Körfezi'nde gemilerin biri giriyor biri çıkıyor. Uluslararası taşıma yapan Tırlarımız vızır vızır çalışıyor. İçeride ve dışarıda istikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Şimdi ensesine vurup lokmasını aldıkları Türkiye'yi arıyorlar. Böyle bir Türkiye yok. Türkiye ensesine vurulup ekmeği alınan bir ülke değildir. Türkiye, bölgesinde olayları seyreden değil yöneten bir ülkedir. Çünkü Türkiye'nin başında milletini, ülkesini seven bir lideri, Recep Tayyip Erdoğan'ı var. Özellikle yurtdışında yayın yapan bazı gazeteler televizyonlar sosyal medya siteleri Türkiye'yi kötü göstermek için terör örgütleriyle sıkı bir işbirliği içerisinde çalışıyor. Bizim hedefimiz güzel Türkiye'yi medeni alemlerde daha yukarı taşıyıp lider ülkeler arasına sokmak. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye, sanayiden ticarete, tarıma kadar her alanda büyümeye, Türkiye'yi daha ileri hedeflere taşımaya kararlıyız.”

“Taş üstüne taş koyanlarla laf üstüne laf koyanları birbirinden çok iyi ayırt edersiniz”

"Anadolu zor bir coğrafya. Tarihin hiçbir döneminde bu coğrafyada bize rahat yüzü olmadı. 40 yıldır yaptıkları gibi emperyalistlerin maşası PKK, PYD, DEAŞ gibi örgütleri üzerimize sürdüler. Sürmeye devam ediyorlar. Aynı şekilde dün darbe teşebbüsüyle ulaşamadıkları hedefe, şimdi ekonomimizi zayıflatarak, sosyal barışımızı, kardeşliğimizi bozarak ulaşmaya çalışacaklar. Sizler siyah iple beyaz ipi birbirinden ayırır gibi, taş üstüne taş koyanlarla laf üstüne laf koyanları birbirinden çok iyi ayırt edersiniz. Siz birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin teminatısınız. Türkiye'ye tuzak kurmak isteyenlere asla fırsat vermezsiniz. Türkiye, gönül coğrafyamızda yaşayan bütün mazlumların umut kapısıdır. Türkiye, dünyanın neresinde bir mazlum varsa yardım etmek için tereddütsüz koşmaktadır. Bu hasretimizi yaşatmak için milletçe, devletçe güçlü olmak mecburiyetindeyiz. İnşallah yarınımız, bugünümüzden daha iyi olacak. Sıkıntı çekeceğiz, ancak bu sıkıntıdan daha da güçlenerek çıkacağız. İç huzurumuzu, kardeşliğimizi, barışımızı kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Ne yaparsak birlikte yapacağız. Yaşadığımız yerleri güzelleştirmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Toprağı ekip yeşerteceğiz. Daha güzel yarınları birlikte inşa edeceğiz."

Gebze-Darıca metrosunun temeli atıldı

Konuşmasının son anlarında sesi kısılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a vatandaşlar alkışlayarak destek verdi. Yıldırım'ın konuşmasını tamamlamasının ardından protokol üyelerinin de katılımıyla Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nın temeli atıldı.