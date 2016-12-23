TBMM Divan üyesi Serdar, Başkan Baran’ı ziyaret etti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Elazığ Milletvekili Av. Ömer Serdar, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı ziyaret etti.

Körfez Kent Konseyi ve Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin ortaklaşa düzenlediği “Genç Türkiye Güçlü Gelecek” programı için Körfez’e gelen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Elazığ Milletvekili Av. Ömer Serdar, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı da makamında ziyaret etti. Ziyarete;Körfez Belediye Başkan Yardımcısı ve Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Denli ve meclis üyeleri de katıldı.

Körfez’deki çalışmalar hakkında bilgiler alan ve yapılan ve hayata geçirilecek projeleri inceleyen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi, Elazığ Milletvekili Av. Ömer Serdar, “Körfez gerçekten ülke için önemli bir ilçe. Belediye Başkanımız ve ilçe başkanımızın bu tür organizasyonlara ciddi katkıları olduğunu biliyorum. Belediyemizin sosyal alanda yapmış olduğu çalışmalara katkılarının olması, sosyal belediyecilik açısından çok önemli. Sayın Başkanı tebrik ediyorum” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise, “Her zaman iktidarımızı yanımızda görüyor, destekleriyle ilçemize değer katacak projeler yapıyoruz. Özellikle bugün sayın vekilimin ziyareti, gençlerle olan programı ayrı bir önem katıyor. Gençlerimiz geleceğin teminatı. Onlara verdiği önemden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Körfez’i ve ülkeyi güzel günler görecektir” ifadelerini kullandı.