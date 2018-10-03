TDBB ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kırgizastan'daki Atatürk Parkı'nı yenileyecek

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırgizistan'ın Bişkek kentinde bulunan Atatürk Parkı'nın yenilenmesi aacıyla başlatılan proje kapsamında Kırgızistanlı teknik ekip Kocaeli'yi ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Atatürk Parkı'nın yenilenmesi planlanıyor. Projenin detaylarını görüşmek ve Kocaeli'deki projeler hakkında bilgi almak amacıyla Kırgızistan'dan Kocaeli'ye gelen 3 kişilik teknik ekip, 4 gün boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde yaptığı yatırımları yerinde inceledi.

Kocaeli'ye gelen teknik ekip, yapımı biten ve devam eden projelerden, Darıca sahil düzenlemesini, Gebze Tatlıkuyu Vadisi Seyir Terasını, Yeniköy Mezarlığı taş duvar yapımı ve genel mezarlık alanını, Kartepe Doğal Yaşam Parkı'nı(Ormanya), Kandıra Mavi Bayraklı plajları, mesire alanlarını ve İzmit Sekapark'ı gezdi. Ayrıca teknik ekip gezinin son gününde TDBB Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İstanbul'da Panorama 1453 Tarih Müzesi, Türk Dünyası Kültür Mahallesi, Miniatürk ve Manas heykeli tanıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Atatürk Parkı'nın 10 bin metrekaresinin yenileneceği yapım işine maddi destek ve proje desteği veriyor. Büyükşehir Belediyesi daha önce de Afrika ülkelerinde ve Türkiye'nin diğer şehirlerinde birçok projeye imza atmıştı.