TDBB’de gündem Türkçe Okulları ve 23 Nisan Şenlikleri

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İstanbul Zeytinburnu’nda ki birlik merkezinde yapılan TDBB’nin Aralık ayı yürütme kurulu toplantısına katıldı. Karaosmanoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya, TDBB Yürütme Kurulu üyeleri Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak ve Bosna Hersek’ten ziyarete gelen heyet katıldı. Toplantıda üye ülkelerde Türkçe sınıfları ve okullarının yapılmasının yanı sıra Kocaeli’nde gerçekleştirilecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na katılımcı sağlanmasına da karar verildi.

TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak’ın 22 Kasım, 20 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi vermesiyle başlayan toplantı, gündemdeki konuların görüşülmesiyle devam etti. Bu çerçevede, Emmaus Derneği tarafından Bosna Hersek’in Srebrenitsa şehrinde yaptırılan yurdun TDBB ve Birlik üyeleri tarafından desteklenmesine, TDBB’nin Makedonya üyelerinden Kalkandelen Belediyesi tarafından talep edilen ‘Türkçe Okulu’ projesinin Birlik üyelerinin iş birliğinde yapılmasına karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, 18-24 Nisan 2018 tarihleri arasında Kocaeli’nde gerçekleştirilecek ‘10. Kocaeli Uluslararası Çocuk Festivali’ne’ TDBB tarafından katılımcı desteği verilmesi için çalışma yapılmasına da karar verildi.

Toplantıda konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yurt içi ve yurt dışından ülkemize ve Kocaeli’ye konuklarımız gelecek. Özellikle Kocaeli’nde gerçekleştireceğimiz şenliklerde TDBB’ye üye kentlerden ve ülkelerden katılımcı sağlayacağız. Bu müstesna günde, Türkiye ve Türk milleti ile dünya çocukları için Kocaeli’nde çok güzel bir program düzenleyeceğiz. Dünya çocuklarını, mazlum ve gönül coğrafyalarımızın yavrularını Kocaeli’nde misafir edeceğiz. 23 Nisan Şenliklerinde dünyaya huzur ve kardeşlik mesajlarımızı çocuklarımızla birlikte gür bir sesle bir kez daha ifade edeceğiz” dedi.

Yürütme Kurulu toplantısında ayrıca, Moldova Gagauz Özerk Yeri Belediyelerinin TDBB üyeleri arasından uygun görülen belediyelerle kardeş şehir olması ile ilgili gerekli çalışmaların başlatılacağına da karar verildi. Ayrıca toplantıda 29-31 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek 4. Su Kayıp ve Kaçakları Forumu’na TDBB tarafından katılımcı desteği verilmesine, Vareş Belediyesi’nin üyelik talebinin uygun görüşle Yönetim Kuruluna sunulmasına da karar verildi.