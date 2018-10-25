TDBB'nin gündemi Kartepe Zirvesi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin Ekim ayı yönetim kurulu toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Göç, Mültecilik ve İnsanlık başlığı altında düzenlediği Kartepe Zirvesi 2018 damgasını vurdu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, TDBB'nin Ekim ayı yönetim kurulu toplantısına katıldı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in ev sahibi olduğu buluşmada TDBB'nin birlik Başkanı Karaosmanoğlu, gönül coğrafyasına ve Türk Dünyasına dönük yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yönetim Kurulu toplantısında bu yıl ikinci düzenlenen Kartepe Zirvesi de damgasını vururken, Başkan Karaosmanoğlu bu yılki Göç, Mültecilik ve İnsanlık başlığı altından dünyaya haykırılacak sözlerin olduğunu söyledi. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyelerini Kartepe Zirvesi hakkında bilgilendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bu sene “Kartepe Zirvesi artık küresel bir zirve olarak öne çıkıyor. 26-28 Ekim tarihleri arasında Kartepe Greenpark Otel'de gerçekleştirilecek olan Kartepe Zirvesi'ne, TDBB'nin üyelerini ve yönetim kurulunu davet ediyorum” dedi.

TDBB Yönetim Kurulu toplantısı öncesi Bosna Hersek Bihaç Belediyesi ile TDBB arasında “Bihaç Anıtı Projesi” işbirliği protokolü de imzalandı.