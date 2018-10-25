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Tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Hacı Hızır Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhan Ateş isimli bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen tek katlı evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. 3 aydır kimsenin kalmadığı evde dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerde içeride kimsenin olmadığı belirlendi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatırken, vatandaşlar sokakların dar olması sebebi ile itfaiye ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşamamasına tepki gösterdi.

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