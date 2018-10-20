(Tekrar) Savaş mağduru Suriyeli öğrencilere Kocaeli'den yurt yardımı

Başiskele Belediyesi ve İnsani Yadım Vakfı Kocaeli Şubesi tarafından Suriyeli savaş mağduru öğrenciler için Azaz'de yapılan erkek yurdu, dualarla açıldı. Açılış töreninde konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Elimizdeki imkanları kullanarak 3 ay önce çalışmaları başlattık” dedi.

Başiskele Belediyesi ve İnsani Yardım Vakfı (İHH), savaş mağduru Suriyeli üniversite öğrencilerine yardım elini uzattı. Yaşanan iç savaş sonrasında yurtsuz kalan İHH Uluslararası Şam Üniversitesi öğrencileri için harekete geçen Başiskele Belediyesi ve İHH, 240 erkek öğrencinin barınabileceği bir öğrenci yurdunu hizmete sundu. Yapım çalışmaları tamamlanan 950 kayıtlı öğrencisiyle, 2016 yılından bu yana Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesindeki İHH Uluslararası Şam üniversitesi erkek öğrenci yurdunun açılışı, kilometrelerce uzaktan elini uzatan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, İHH Suriye çalışmaları Koordinatörü Serkan Öktem ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Elimizdeki imkanları kullanarak 3 ay önce çalışmaları başlattık”

Öğrenci yurdunun bölgede barışın ve huzurun kalıcılık sağlaması amacıyla gerçekleştirilen zeytin ağacı fidan dikimi ile başlayan tören, dualar eşliğinde kurdelenenin kesilmesi ile açıldı. 240 öğrencinin barınacağı, duş kabinleri, yemekhane, çamaşır hanelerin bulunduğu yurdun açılış töreninde konuşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, belediye olarak Suriye halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "İHH yetkililerinden Suriye'de erkek öğrenci yurdu ihtiyacı olduğunu öğrendik. Biz de Başiskele Belediyesi olarak elimizdeki imkanları kullanarak İHH'nın kurduğu Uluslararası Şam Üniversitesinde 3 ay önce çalışmaları başlattık" dedi.

“Bu hayırlı açılışa vesile olan herkesten Rabbim razı olsun”

İHH Suriye çalışmaları Koordinatörü Serkan Öktem ise Açılış töreninde yaptığı konuşmada büyük bir mutluluk içinde olduklarını ifade ederek, “Bugün burada Başiskele belediyemiz ile birlikte savaşın zor şartlarında eğitimlerini sürdüren öğrenci kardeşlerimize tam teşekkülü bir yurt yapımını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah öğrencilerimiz bu yerleşkede rahat bir şekilde çalışıp Suriye'nin geleceğinde önemli yerlere gelecekler. Bu hayırlı açılışa vesile olan herkesten Rabbim razı olsun” diye konuştu.

“Açılışı yapılan yurtla daha da rahatladık”

Yapılan yurtla barınacak bir yere kavuşmanın mutluluğunu dile getiren İHH Uluslararası Şam Üniversitesi öğrencilerinden Muhammed Talib, "Evim üniversiteye uzak. Kalacak yer sıkıntısı yaşıyorduk. Açılışı yapılan yurtla daha da rahatladık. Bizlere sağladıkları katkılardan dolayı üniversite idaresine ve Türk kardeşlerimize teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.