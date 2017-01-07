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07 Ocak 2017 20:05

Telefonu arıza yapınca, mağazaya kamyonla daldı

Telefonu arıza yapınca, mağazaya kamyonla daldı

07 Ocak 2017 20:05

Kocaeli’nde bir kamyon sürücüsü, arıza yapan telefonunu aldığı mağazaya kamyonla daldı. Sürücü gözaltına alınırken, bomba uzmanı ekipler kamyonda inceleme yaptı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir elektronik mağazasında meydana geldi. Kısa bir süre önce askerden geldiği öğrenilen Emre T. Bir mağazadan telefon aldı. Telefonun arıza yapması üzerine Emre T. aldığı mağazaya gitti. Sıkıntısının çözülmemesine sinirlenen Emre T. dışarıya çıktı.

Diğer araç sürücülerini uyardı
Mağaza önüne park eden araçları fark eden Emre T., “Çekilin. Oraya park etmeyin” diye uyardı. Daha sonra yol kenarına park ettiği kamyona binen Emre T. hızla gelerek mağazanın duvarına çarptı. Duvarın bir kısmı hasar görürken, mağaza çalışanları ve müşteriler kısa süreli panik yaşadı. Sürücü hemen kamyondan indirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Olayın ardından, mağaza çevresine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları kamyon çevresinden uzaklaştırdı.

Bomba uzmanı köpek kamyonda inceleme yaptı.
Olay yerine gelen ekipler kamyon çevresinde güvenlik önlemi aldı çekti. Daha sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı bomba uzmanları çağrıldı. Bomba uzmanı ’Avi’ isimli köpekte olay yerine getirildi. Avi kamyonda bomba aradı. Ancak bomba uzmanı köpek herhangi bir tepki verdi. Bomba uzmanları, temizlik malzemesi yüklü kamyonun üzerinde bulunan brandayı da kaldırarak geniş bir inceleme yaptı. Ancak araçta herhangi bir bomba izine rastlanmadı. Kızgın sürücü ilk önce hastaneye, ardından ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Sürücüye ’Mala zarar verme’ suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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