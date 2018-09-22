TEM Gebze-Dilovası arasında yol çalışması trafiği felç etti

Karayolları tarafından TEM Otoyolunun Gebze Kavşağı V08 viyadüğünün ayaklarının yapımı ve kiriş koyma çalışmaları nedeniyle Ankara yönünde Gebze Gişeler ile Osman Gazi Köprüsü sapağı, İstanbul yönünde ise Dilovası Gişeler ile OsmanGazi Köprüsü sapağına kadarki bölüm trafiğe kapatıldı. Her iki yönde de bir bölümün trafiğe kapatılması sonrasında gece saatlerinde temde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Araçlarıyla ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, duruma tepki göstererek 1 saatte 2 kilometre yol gidebildiklerini ifade ettiler.

Viyadük yenileme çalışmaları kapsamında Ankara yönüne ilerleyen araçlar Muallimköy mevkiinden Osman Gazi Köprüsü girişindeki alt geçitten tekrar Ankara yönüne yönlendiriliyor. İstanbul yönüne giden araçlar ise Dilovası gişelerden D-100 karayoluna ve alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Yönlendirmeler nedeniyle kapatılan bölümlerde bekleyen görevli araçlar ise sürücülere bilgilendirme yapıyor. 22.00-05.00 saatleri arasında sürecek çalışmaların 24 Eylül günü tamamlanması hedefleniyor.