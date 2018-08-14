TEM İzmit tünellerinde otomobil yandı, insanlar tünelde mahsur kaldı

Havalandırması çalışmayan tünelde araç içerisinde bulunan 100’den fazla kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yanan otomobilin sürücü tarafından yeni alındığı öğrenildi.

Olay, TEM Otoyolu İzmit Hatipköy mevkiinde bulunan Korutepe Tünelleri, İstanbul istikametinde 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 RZ 165 plakalı aracını yeni alan Cemil Dilek, babası ve kardeşiyle İstanbul istikametine doğru yola çıktı. Korutepe Tünellerine geldiğinde aracından dumanlar yükseldiğini gören Dilek ve yakınları araçtan inerek müdahale etmek istedi. Bu sırada motor kısmından çıkan alevleri gören Dilek ailesi, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Otomobil yandı 100’den fazla kişi tünelde mahsur kaldı

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sararken, yangın nedeniyle duran trafikte araçları içinde kalan vatandaşlar tüneli basan duman nedeniyle zor anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, önce araçlarda bulunan 100’den fazla yolcuyu indirerek tünelin dışına çıkmalarını sağladı. Daha sonra oksijen tüpleri yardımıyla yanan otomobilin yanına giden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Tünelden çıkanlar ambulansa koştu

Ekiplerin de yardımıyla tünelden tahliye edilen ve dumandan etkilenen çok sayıda kişi, ambulanslara koştu. Ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 2’si Körfez Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ambulansta tedavi gören yayan aracın sürücüsü Cemil Dilek, yeni aldığı aracının işlemlerini yapmak için yola çıktıklarını, aracın birden yanmaya başladığını ve kendi canları zor kurtararak tünelden çıktıklarını söyledi. Baba Miktat Dilek ise tüneldeki havalandırma sisteminin çalışmaması nedeniyle zor anlar yaşadıklarını ifade etti.

TEM’de uzun araç kuyrukları oluştu

Öte yandan, yangın nedeniyle trafiğe kapatılan TEM İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yanan aracın tamamen söndürülmesi ve tünelde yeterince havalandırma yapılması sonrasında trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten verilmeye başlandı. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.