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21 Haziran 2017 11:41

TEM otoyolu trafiğe açıldı

TEM otoyolu Düzce kesiminde devam eden yol çalışması, bu sabah itibariyle sona erdi.

TEM otoyolu trafiğe açıldı

21 Haziran 2017 11:41


Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Kavşağı ile Abant Kavşağı arasında kalan kısım, yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametine kapandı. Ulaşımın bu bölümü yaklaşık 13 gün D-100 karayolundan sağlandı. Zaman zaman Bolu Dağında trafik yoğunluğu da yaşandı.


Çalışmaların 22 Haziran tarihinde tamamlanması planlanıyordu. Ancak ekipler çalışmalarını bir gün önceden tamamladı. TEM otoyolunun Ankara istikameti bu sabah trafiğe açıldı. Bayram öncesi yolun açılması sürücüleri sevindirirken, Bolu Dağında faaliyet gösteren esnafı ise üzdü.




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