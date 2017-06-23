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23 Haziran 2017 15:27

TEM otoyolunda trafik akıcı

TEM otoyolu Kocaeli kesiminde İstanbul’dan bayram tatili için yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolunda yoğunluk oluşturmadı.

TEM otoyolunda trafik akıcı

23 Haziran 2017 15:27


Bu akşam mesai bitimiyle başlayacak bayram tatili sebebiyle bir çok vatandaş tatil için hazırlıklarını yaptı. Özellikle İstanbul’dan Anadolu’ya gidecek sürücülerin kullandığı TEM otoyolu Kocaeli kesiminde saatin erken olması sebebiyle yoğunluk yaşanmadı. TEM otoyolunda trafik akıcı olarak ilerlerken otobüs yoğunluğu dikkat çekti. Öte yandan vatandaşların bu akşam mesai bitiminden itibaren yola çıkması bekleniyor.


Osmangazi Köprüsü’nün açılmasının ardından geçtiğimiz yıl da TEM otoyolunda yoğunluk yaşanmamıştı.




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