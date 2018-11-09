Temalı Park'lar İzmit'e kazandırıldı

Şirintepe Mahallesi'nde kendi elektriğini üretebilme özelliği taşıyan, İzmit'in batısına nefes aldıran Ekopark, 40 dönümlük alanda vatandaşlara doğayla iç içe olma imkanı taşıyor. Parkta kullanılan bütün malzemeler doğada kolay çözünebilir, geri dönüşüme uygun malzemelerden üretildi.İçinde güneş ve rüzgar sayesinde enerji üreten sistemler yer alan parkta, üretilen elektrik enerjisi ile park alanı aydınlatılıyor, parktaki elektrikli cihazlar kullanılabiliyor.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Tıbbi Aromatik Bitkiler Parkı ise vatandaşlara sağlığı ile ilgili kullandıkları bitkileri tanıma fırsatı veriyor. Okullar için de uygulamalı eğitim imkanı sağlıyor. Ayrıca Durhasan yolu üzerinde yapılan Uygulama Bahçesi Temalı Park, minik ellerin toprakla buluşmasını sağlıyor. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı ve 15 Temmuz Şehitler Anıtını ve Şehit Muhtar Mete Sertbaş Parkı da İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen temalı parklar arasında yer alıyor.

Donanma Komutanlığı'ndan devir alınan 60 dönümlük atıl durumdaki bölgeye Cephanelik Mesire Alanı, Deprem Anma, Farkındalık Müzesi ve Sanal Gerçeklik Küresi projeleri yapıldı. Gölkay Park'ta su sporları meraklılarının ve olta balıkçılığı yapanların hizmetine sunuldu.