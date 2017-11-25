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25 Kasım 2017 15:58

TEM’de 8 araç birbirine girdi, 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında TEM Otoyolu’nda 10 kilometre araç kuyruğu oluştu.

TEM’de 8 araç birbirine girdi, 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

25 Kasım 2017 15:58


Kaza, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi. Kaza sonrası TEM Otoyolu Hereke mevkii Ankara istikameti trafiğe kapandı. Kazadan yaralı olarak kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan 2 vatandaşı ayakta tedavi etti.


Zincirleme kaza sonrası Kocaeli TEM Otoyolu Ankara istikametinde 10 kilometreyi bulan araç kuyrukları oluştu. Kazada hurdaya dönen araçlar olay yerine çağrılan çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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