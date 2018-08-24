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24 Ağustos 2018 15:39

TEM’de dönüş yoğunluğu sürüyor

Bayram tatilinin son günlerinde dönüşe geçen tatilcilerin Kocaeli’de TEM Otoyolu’nda dün akşam saatlerinde oluşan yoğunluk, bugün de devam etti.

TEM’de dönüş yoğunluğu sürüyor

24 Ağustos 2018 15:39


Kurban Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine ve tatile gidenlerin dönüşü, TEM Otoyolu’nda dün akşam saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. 9 günlük bayram tatilinin son gününe kalmak istemeyenlerin dönüşü Kurban Bayramı’nın 4. gününde yoğunluk oluşturdu. Araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler nedeniyle dün akşam saatlerinde Kocaeli’de başlayan yoğunluk, sabah saatlerinde azalırken öğlen saatlerde saatlerinde tekrar arttı.


Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde vatandaşlar, ilerlemekte zorluk çekti. Yol boyunca denetimlerini sürdüren polis ekipleri, trafiğin rahatlaması için çalışmalarını sürdürüyor.




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