TEM'de minibüsle çarpışan lahana yüklü kamyon yan yattı: 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolunda lahana yüklü kamyon ile minibüsün çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kamyonun kasasındaki tonlarca marulun yola serildiği kazada otoyolda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Hereke Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.K. idaresindeki 33 PF 366 plakalı kamyon ile M.S.A. yönetimindeki 34 AY 9764 plakalı kabak yüklü minibüs aynı istikamette seyir halindeyken henüz öğrenilemeyen şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs, yan yatan kamyonun kupası altında kalarak metrelerce sürüklenirken, kamyon kasasında bulunan tonlarca lahana yola serildi. Kazada kamyon sürücüsü K.K. ve minibüs sürücüsü M.S.A. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlar içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan M.S.A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yolda kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı. Ekipler, tarafından yapılan çalışmalar sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Kaza sebebi ile yolda kilometrelerce kuyruk oluştu. Araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.