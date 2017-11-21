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21 Kasım 2017 09:01

TEM’de otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıktı: 1 ölü, 4 yaralı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde süratli olduğu iddia edilen otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

TEM’de otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıktı: 1 ölü, 4 yaralı

21 Kasım 2017 09:01

Kazada bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi ağır yaralandı.


Kaza Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TEM otoyolu Şekerpınar gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, süratli olduğu iddia edilen Muhammet T. idaresindeki 34 UAR 69 plakalı otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak metrelerce sürüklendi ve yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verildi.


Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, araç içerisinde bulunan Selattin Tokmak olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil içerisinde bulunan ve ağır yralanan Muhammet T., Necibe T., Nurullah G. ve Safiye G. ise ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.




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