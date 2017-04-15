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15 Nisan 2017 21:12

TEM’de trafik kazası: 3 yaralı

Kocaeli’nde TEM otoyolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

TEM’de trafik kazası: 3 yaralı

15 Nisan 2017 21:12


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli TEM otoyolu İstanbul istikameti Orhangazi Köprüsü yol ayrımında içerisinde 3 kişinin bulunduğu kamyonet kontrolden çıkarak A.A. idaresinde 06 FD 0879 dorse plakalı aynı istikamete gitmekte olan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan iki kişi kamyonet içerisinde sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü ve diğer 2 kişi güçlükle çıkarıldı. Ağır yaralı olarak olay yerine gelen ambulans aracı ile Gebze’deki hastanelere götürüldü. İstanbul istikametine kapanan yol polis ekiplerinin müdahalesi ile iki şerit açılarak trafik akışı sağlandı. Kaza yapan araçların çekici araçları ile yol üzerinden kaldırılmasından sonra karayolları ekipleri tarafından yol temizliği yapılarak trafik akışı sağlandı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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