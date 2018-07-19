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19 Temmuz 2018 23:33

TEM’de yolcu otobüsü lastiği patlayan otomobile çarptı: 3 yaralı

Kocaeli TEM otoyolunda lastiği patlayan otomobile arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı.

TEM’de yolcu otobüsü lastiği patlayan otomobile çarptı: 3 yaralı

19 Temmuz 2018 23:33

Otomobilin LPG’si tutuşunca hızla otobüsü terk eden yolcular faciadan dönerken, otomobilde sıkışan sürücü ile otobüsteki 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Şekerpınar gişeler mevkii, Orhan Mersinli viyadüğü üzeri Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ozan Y. idaresindeki 51 KM 360 plakalı otomobil seyir halinde lastiği patlayınca sürücünün hamlesiyle aniden yavaşladı. Bu sırada İstanbul-Bursa seferi yapan ve içinde 28 yolcunun olduğu Tarkan T. idaresindeki 54 H 6160 plakalı yolcu otobüsü aniden duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin LPG’si alev alırken içindeki sıkışan sürücü ile otobüsteki 2 kişi yaralandı.



Otomobilin LPG’si tutuşunca yolcular hızla otobüsü tahliye etti


Kazanın etkisiyle şoka giren yolcular, otomobilin LPG’sinin de tutuştuğunu görünce hızla otobüsü tahliye etti. Yolcuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredeki diğer sürücüler ve otobüsteki yolcuların da yardımıyla otomobilde sıkıştıkları yerden sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilden çıkarılan yaralı sürücü Ozan Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Otobüste hafif şekilde yaralanan 2 yolcu ise ayakta tedavi edildi.



İtfaiye ekipleri LPG tankını patlamadan söndürdü


Bu sırada LPG tankında parlama olan otomobile ise itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Dışarıda uzun süre kazanın şokuyla bekleyen yolcular ise yaralıların kurtarılmasını izledi. Kazanın şokunu atlatan yolcular, firmanın tahsis ettiği başka bir otobüsle gidecekleri yere doğru yola çıktılar.



TEM Ankara yönü trafiğe kapandı


Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süreliğine trafiğe kapalı kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol kaza yapan araçların yoldan kaldırılması sonucu kontrollü olarak trafiğe yeniden açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.




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