Diğer
Kategoriler
05 Ağustos 2018 11:27

Temizliğe cincırlı kontrol

İzmit’te 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz temizlik hizmeti veriliyor.

Temizliğe cincırlı kontrol

05 Ağustos 2018 11:27

Gece nüfusu 350, gündüz nüfusu ise bir milyonu bulan İzmit’teki temizlik hizmetleri 450 kişilik ekiple gerçekleşiyor.


Türkiye’nin önde gelen ilçelerinden İzmit’te her gün 480 bin metrekarelik alan temizleniyor. Ekipler, gündüz nüfusu bir milyonu bulan İzmit’te caddeleri tek tek kontrol ediyor. Alanın geniş olması sebebiyle cincır ile hizmet verdiklerini ifade eden yetkililer, "Yaklaşık 480 bin metrekarelik bir alandaki temizlik hizmetleri hiç aksatılmadan yerine getirilmektedir. Özellikle çarşı merkezdeki temizlik hizmetlerinin aksatılmaması için de sık sık kontroller yapılmaktadır. Alan geniş olunca kontroller cincır tabir edilen araçla yapılıyor” dediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç