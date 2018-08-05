Temizliğe cincırlı kontrol

Gece nüfusu 350, gündüz nüfusu ise bir milyonu bulan İzmit’teki temizlik hizmetleri 450 kişilik ekiple gerçekleşiyor.

Türkiye’nin önde gelen ilçelerinden İzmit’te her gün 480 bin metrekarelik alan temizleniyor. Ekipler, gündüz nüfusu bir milyonu bulan İzmit’te caddeleri tek tek kontrol ediyor. Alanın geniş olması sebebiyle cincır ile hizmet verdiklerini ifade eden yetkililer, "Yaklaşık 480 bin metrekarelik bir alandaki temizlik hizmetleri hiç aksatılmadan yerine getirilmektedir. Özellikle çarşı merkezdeki temizlik hizmetlerinin aksatılmaması için de sık sık kontroller yapılmaktadır. Alan geniş olunca kontroller cincır tabir edilen araçla yapılıyor” dediler.