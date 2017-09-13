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13 Eylül 2017 12:43

Temizlik ekipleri sokakları vatandaşlar ile temizliyor

Dilovası Belediyesi tarafından başlatılan temizlik kampanyası kapsamında vatandaşlar ile belediye görevlileri birlikte çöp toplayarak sokakları ve parkları temizliyor.

Temizlik ekipleri sokakları vatandaşlar ile temizliyor

13 Eylül 2017 12:43


Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Dilovası’nın daha güzel görünüme kavuşması daha temiz ve modern hale getirilmesi için ilçemizin dört bir tarafında temizlik seferberliği başlattık. Temizlik seferberliği kapsamında 12 araç ve 78 personelle tüm mahalleler ayrı ayrı ele alınıyor ve bu çerçevede, cadde ve sokakların yıkanması, çöp konteynırlarının dezenfekte edilmesi, mahallelerde bulunan boş arazilerin temizlenmesi, çevrede bulunan sahipsiz molozların alınması ile mahallelerde yapılan çalışmalar sayesinde daha temiz Dilovası için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.




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