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07 Ocak 2017 12:34

Temizlik işçilerine iş güvenliği ve yangın eğitimi

Temizlik işçilerine iş güvenliği ve yangın eğitimi

07 Ocak 2017 12:34

İzmit Belediyesi, temizlik işleri personeline iş güvenliği ve yangın eğitimi verdi.
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışanlara iş güvenliği eğitimi verildi. Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’ndeki eğitime 406 personelin katıldığı kaydedildi. Eğitimci Yakup Koçak tarafından verilen eğitimde iş sağlığı ve güvenliği nedir, iş kazası ve meslek hastalığı nedir, iş kazası ve nedenleri, yasal hak ve sorumluluklar nelerdir gibi konular hakkında çalışanlara bilgi verildi. Yetkililer, bu tür eğitimlerin belirli aralıklarla tekrarlandığını söylediler.
Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına uygulamalı olarak yangın söndürme eğitimi de verildi. Belediye şantiyesindeki eğitimde yangın esnasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.



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