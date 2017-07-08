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08 Temmuz 2017 14:29

Temizlik işçisi çöp kamyonundan düşerek hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kasisten geçerken çöp kamyonundan düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti.

Temizlik işçisi çöp kamyonundan düşerek hayatını kaybetti

08 Temmuz 2017 14:29


Kandıra Belediyesine ait taşeron bir firmada temizlik görevlisi olarak görev yapan Yunus Topyıldız (42) çöpleri toplamak üzere çöp kamyonu ile işe çıktı. Edinilen bilgiye göre, çöp kamyonunun arkasından tutunan temizlik personeli Topyıldız, Merkez Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde seyreden kamyonun kasisten sert geçmesi sonucu bastığı basamak kırılınca yola düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kandıra M.Kazım Dinç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Topyıldız, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Yunus Topyıldız’ın cenazesi Merkez Şefik Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kandıra Mezarlığında toprağa verildi.




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