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29 Haziran 2017 12:39

Temizlik İşleri’nde bayram mesaisi

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bayramda yoğun çalıştı.

Temizlik İşleri’nde bayram mesaisi

29 Haziran 2017 12:39


Ramazan boyunca yürütülen temizlik çalışmaları ile şehri bayrama hazırlayan ekipler, bayram süresince de yoğun mesai harcadılar. Gece gündüz aralıksız çalışan belediye ekipleri 37 çöp aracı, 9 yıkama aracı, 7 açık kasalı araç, 2 adet JCB, 2 traktör kepçe ve 5 süpürge aracı ile İzmit’te bayram boyunca girilmedik cadde ve sokak bırakmadılar. Başkan Doğan’ın şehir temizliğiyle ilgili süreci yakından takip ettiğini belirten yetkililer, “Gündüz nüfusu gece nüfusunun iki katı olan bir şehirde temizlik hizmetini yürütüyoruz. Temiz İzmit sloganına yakışır çalışmalar yürütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bayram boyunca da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı yürüttük” şeklinde konuştular.




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