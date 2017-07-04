Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 18:09

Temmuz dönemi meclis toplantısı yapıldı

İzmit Belediyesi Temmuz dönemi meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr.

Temmuz dönemi meclis toplantısı yapıldı

04 Temmuz 2017 18:09

Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı. 20 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste bazı önemli kararlar alındı.


Gündem maddeleri arasında yer alan Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin İzmit Belediyesi ile yapmayı planladığı Rumeli kültür turu da kararlaştırıldı. Rumeli’den İzmit’e göç eden 54 kişilik kafile 10-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yola çıkacak. Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan’ı gezecek kafilenin tüm masrafları belediye tarafından karşılanacak.



Bosna Hersek’e park


İzmit Belediyesi’nin TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) işbirliğiyle Bosna Hersek’in Travnik şehrinde yaptırdığı 15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkı’nın 05 Ağustos 2017 Cumartesi günü yapılacak açılışına İzmit’ten 60 kişilik bir heyet ile katılması yönündeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.



İsveç’te eğitim


“Göçmenlerle Çalışan Eğitmenlerin Mesleki Gelişim Eğitimi” konulu AB projesi kapsamında, İsveç’te 26 Eylül -04 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek eğitime belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri Birim Sorumlusu Asuman Sert’in katılması üyelerce oy birliği ile kabul edildi.


Belediye meclis gündem maddeleri arasında yer alan MİA Projesi ve Yeşilova Mahallesi’ndeki imar değişiklikleriyle ilgili komisyon raporu da oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Doğan, MİA Projesiyle ilgili görüşlerini dile getirerek, “MİA projesine karşı olmak en az 8 bin kişiye haksızlıktır. Şehir olarak o bölgeyi kullanmak istiyoruz. MİA 8-9 yıldan beri şehrin kullanımına açılamadı. Proje konusunda İzmit ve Büyükşehir belediyeleri olarak üzerimize düşeni yaptık. Şehrin menfaatine olan proje çok gecikti. Zarar gören de bu şehirde yaşayanlardır. MİA Projesinin bir an önce hayata geçirilmesini bekleyen 8 bin kişi var” ifadelerini kullandı.


Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen, Türkiye Gençlik Vakfı ile İzmit Belediyesi’nin gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili ortak çalışma yapılması yönünde belediye başkanına yetki verilmesi yönündeki madde muhalefet şerhine rağmen oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Doğan, bu maddeyle ilgili olarak görüşlerini dile getirerek, “Konu Tepeköy’deki öğrenci yurdu ve Belsa B Blok’taki yerlerin TÜGVA ile ortak hizmet için kullanılmasından ibarettir. Gençlerle ilgili faaliyetlere daha çok önem vermeliyiz. Belediye olarak bu konuda herkese destek oluyoruz. Şehrimizdeki öğrencilerin en büyük sorunu barınma, yurt sorunudur. İlk kez belediye olarak Tepeköy mahallesinde öğrenciler için yurt yaptık. Yurdun işletmesini TÜGVA ile birlikte ortaklaşa yürüteceğiz. Vakıflar, asırlarca kamu hizmetlerini yürütmüş önemli kuruluşlardır. Vakıflar, yurt dışında sık sık desteklenen ve iş birliği yapılan yapılardır ve kanunlar içerisinde kurulur ve faaliyet gösterir. Vakıfların asıl mal sahibi de devlettir. Çağdaş Belediyecilikte bir çok sivil toplum örgütleriyle iş yapılır. Bazen, dernekler ve vakıflar ile halka hizmet etmek daha kolay oluyor ve daha geniş kitlelere ulaşılıyor. Devlete ihanet etmeyen, dış güçlerin elinde oyuncak olmayan, bu ülkenin yarınlarına sahip çıkacak şuurlu, tarihini bilen gençleri yetiştirmek derdindeyiz. Keşke daha çok yapabilsek. Bu çağdaş belediyeciliğin de gereğidir. Yapılan işte kaygı duymaya gerek yok. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ile de işbirliği içindeyiz. Gençlerimiz, vatana ihanet edeceklerin ağına düşmesin istiyoruz. TÜGVA, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararı olan bir vakıftır. Bu konuda kimsenin endişe duymasına gerek yok” şeklinde konuştu.


Belediye meclisinde Zonguldak İli Alaplı İlçesi Gümeli Belediyesi ile kardeş belediye olmak teklifi de kabul edildi.


Bir sonraki meclisin 1 Ağustos Salı günü saat 15.00 de yapılması kararlaştırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!