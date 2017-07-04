Temmuz dönemi meclis toplantısı yapıldı

Nevzat Doğan başkanlığında yapıldı. 20 gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste bazı önemli kararlar alındı.

Gündem maddeleri arasında yer alan Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin İzmit Belediyesi ile yapmayı planladığı Rumeli kültür turu da kararlaştırıldı. Rumeli’den İzmit’e göç eden 54 kişilik kafile 10-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yola çıkacak. Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve Bulgaristan’ı gezecek kafilenin tüm masrafları belediye tarafından karşılanacak.

Bosna Hersek’e park

İzmit Belediyesi’nin TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) işbirliğiyle Bosna Hersek’in Travnik şehrinde yaptırdığı 15 Temmuz Özgürlük ve Bağımsızlık Parkı’nın 05 Ağustos 2017 Cumartesi günü yapılacak açılışına İzmit’ten 60 kişilik bir heyet ile katılması yönündeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

İsveç’te eğitim

“Göçmenlerle Çalışan Eğitmenlerin Mesleki Gelişim Eğitimi” konulu AB projesi kapsamında, İsveç’te 26 Eylül -04 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek eğitime belediyenin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kadın ve Aile Hizmetleri Birim Sorumlusu Asuman Sert’in katılması üyelerce oy birliği ile kabul edildi.

Belediye meclis gündem maddeleri arasında yer alan MİA Projesi ve Yeşilova Mahallesi’ndeki imar değişiklikleriyle ilgili komisyon raporu da oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Doğan, MİA Projesiyle ilgili görüşlerini dile getirerek, “MİA projesine karşı olmak en az 8 bin kişiye haksızlıktır. Şehir olarak o bölgeyi kullanmak istiyoruz. MİA 8-9 yıldan beri şehrin kullanımına açılamadı. Proje konusunda İzmit ve Büyükşehir belediyeleri olarak üzerimize düşeni yaptık. Şehrin menfaatine olan proje çok gecikti. Zarar gören de bu şehirde yaşayanlardır. MİA Projesinin bir an önce hayata geçirilmesini bekleyen 8 bin kişi var” ifadelerini kullandı.

Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen, Türkiye Gençlik Vakfı ile İzmit Belediyesi’nin gençlere yönelik mesleki kurs, barınma, eğitim ve öğretim faaliyetleriyle ilgili ortak çalışma yapılması yönünde belediye başkanına yetki verilmesi yönündeki madde muhalefet şerhine rağmen oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Doğan, bu maddeyle ilgili olarak görüşlerini dile getirerek, “Konu Tepeköy’deki öğrenci yurdu ve Belsa B Blok’taki yerlerin TÜGVA ile ortak hizmet için kullanılmasından ibarettir. Gençlerle ilgili faaliyetlere daha çok önem vermeliyiz. Belediye olarak bu konuda herkese destek oluyoruz. Şehrimizdeki öğrencilerin en büyük sorunu barınma, yurt sorunudur. İlk kez belediye olarak Tepeköy mahallesinde öğrenciler için yurt yaptık. Yurdun işletmesini TÜGVA ile birlikte ortaklaşa yürüteceğiz. Vakıflar, asırlarca kamu hizmetlerini yürütmüş önemli kuruluşlardır. Vakıflar, yurt dışında sık sık desteklenen ve iş birliği yapılan yapılardır ve kanunlar içerisinde kurulur ve faaliyet gösterir. Vakıfların asıl mal sahibi de devlettir. Çağdaş Belediyecilikte bir çok sivil toplum örgütleriyle iş yapılır. Bazen, dernekler ve vakıflar ile halka hizmet etmek daha kolay oluyor ve daha geniş kitlelere ulaşılıyor. Devlete ihanet etmeyen, dış güçlerin elinde oyuncak olmayan, bu ülkenin yarınlarına sahip çıkacak şuurlu, tarihini bilen gençleri yetiştirmek derdindeyiz. Keşke daha çok yapabilsek. Bu çağdaş belediyeciliğin de gereğidir. Yapılan işte kaygı duymaya gerek yok. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ile de işbirliği içindeyiz. Gençlerimiz, vatana ihanet edeceklerin ağına düşmesin istiyoruz. TÜGVA, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararı olan bir vakıftır. Bu konuda kimsenin endişe duymasına gerek yok” şeklinde konuştu.

Belediye meclisinde Zonguldak İli Alaplı İlçesi Gümeli Belediyesi ile kardeş belediye olmak teklifi de kabul edildi.

Bir sonraki meclisin 1 Ağustos Salı günü saat 15.00 de yapılması kararlaştırıldı.