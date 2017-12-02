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02 Aralık 2017 10:41

Terk edilen kazalı kamyonet kurtarma ekiplerini alarma geçirdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kaza yaptıktan sonra terk edilen kamyonet, sağlık ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Terk edilen kazalı kamyonet kurtarma ekiplerini alarma geçirdi

02 Aralık 2017 10:41


Edinilen bilgilere göre Kartepe kayak merkezine çıkan yol üzerinde sabah saatlerine bir kamyonet, şarampole devrilerek kaza yaptı. Kaza yapan araçtakiler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazalı kamyonet ise bulunduğu yerden çıkarılamayınca kaza mahalinde bırakıldı. Gece saatlerinde kayak merkezinden inen bir tailci de ağaçlık alana uçmuş kamyoneti görerek 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kamyonetin daha önce kaza yapıp, olay yerinde terk edilmiş olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları incelemelerin ardından kaza yerinden ayrıldı.




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