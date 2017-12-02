Terk edilen kazalı kamyonet kurtarma ekiplerini alarma geçirdi

Edinilen bilgilere göre Kartepe kayak merkezine çıkan yol üzerinde sabah saatlerine bir kamyonet, şarampole devrilerek kaza yaptı. Kaza yapan araçtakiler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazalı kamyonet ise bulunduğu yerden çıkarılamayınca kaza mahalinde bırakıldı. Gece saatlerinde kayak merkezinden inen bir tailci de ağaçlık alana uçmuş kamyoneti görerek 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kamyonetin daha önce kaza yapıp, olay yerinde terk edilmiş olduğunu tespit etti. Ekipler yaptıkları incelemelerin ardından kaza yerinden ayrıldı.