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TFF 3. Lig: Gebzespor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 1

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta Gebzespor sahasında Nevşehir Belediyespor'a 1-0 yenildi.




Stat: Gebze Alaaddin Kurt


Hakemler: Sinan Özcan, Türkiye Emre Aslan, Türkiye Yiğit Çam


Gebzespor: Alptekin Teytey, İslam Altunkan, Ferhat Çoban, Yusuf Çolakoğlu, Serhat Gezginci, Kemal Ünal (Oğuz dk. 58), Mustafa Kara, Sırat Yeşilördek, Emre Fırtına, Ziya İnday, Tugay Keleş


Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan , Hayrettin Cengiz, Keram Onaylı, Naci Bayraktaroğlu , Can Morgül, Tita (Emin dk. 75), Ahmet Arık, Doğancan Aynacı (Burak dk. 83 ?), Ömer Gür, Tunç Murat Behram, Uğur Durmuş (Ertan dk. 90 ?)


Goller: Naci (dk. 50) (Nevşehir Belediyespor)


Sarı kart: Kerem Onaylı (Nevşehir Belediyespor)

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