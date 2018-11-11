TFF 3. Lig: Gebzespor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta Gebzespor sahasında Nevşehir Belediyespor'a 1-0 yenildi.
Stat: Gebze Alaaddin Kurt
Hakemler: Sinan Özcan, Türkiye Emre Aslan, Türkiye Yiğit Çam
Gebzespor: Alptekin Teytey, İslam Altunkan, Ferhat Çoban, Yusuf Çolakoğlu, Serhat Gezginci, Kemal Ünal (Oğuz dk. 58), Mustafa Kara, Sırat Yeşilördek, Emre Fırtına, Ziya İnday, Tugay Keleş
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan , Hayrettin Cengiz, Keram Onaylı, Naci Bayraktaroğlu , Can Morgül, Tita (Emin dk. 75), Ahmet Arık, Doğancan Aynacı (Burak dk. 83 ?), Ömer Gür, Tunç Murat Behram, Uğur Durmuş (Ertan dk. 90 ?)
Goller: Naci (dk. 50) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kart: Kerem Onaylı (Nevşehir Belediyespor)