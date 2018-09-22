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TFF 3. Lig: Göclükspor: 1 Çorum Belediyespor: 0

TFF 3.

Lig 3.Grup'ta Gölcükspor evinde karşılaştığı Çorum Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Gölcük Şehir


Hakemler: Doğu Yılmaz, Soner Akgün, Erhan Gündoğdu


Gölcükspor: İlyas Türengül, Kadir Gezer, Ali Mert Işık, İbrahim Demirer, Onur Özcan, Emre Alan (Barış Şen dk. 65 X), Furkan Özyap, Uğur Erk (Muhammed Ceylan dk. 77), Rıdvan Aykan, Ali Göçmen


Teknik Direktör:Kayhan Çubuklu


Çorum Belediyespor: Onurcan Piri, Esref Korkmazoğlu, Akın Karaaslan, Ertuğrul Sancaktutan, Kerem Pala (Emre Gemici dk.57), Fatih Ergen (Samet Cantürk dk. 86), Emrah Kaya, Mümin Talip Pazarlı, Emirhan Kılıç, Fahri Eren Pamuk (Mikail Albayrak dk. 81), Yakup Alkan


Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan


Goller: Rıdvan Aykan dk. 90 (Gölcükspor)


Sarı kartlar: İbrahim Demirer, Furkan Özyapı, Ali Mert Işık, Ali Göçmenn, Kadir Gezer (Gölcükspor), Eşref Korkmazoğlu (Çorum Belediyespor)

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