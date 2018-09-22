TFF 3. Lig: Göclükspor: 1 Çorum Belediyespor: 0

TFF 3.
Lig 3.Grup'ta Gölcükspor evinde karşılaştığı Çorum Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Gölcük Şehir
Hakemler: Doğu Yılmaz, Soner Akgün, Erhan Gündoğdu
Gölcükspor: İlyas Türengül, Kadir Gezer, Ali Mert Işık, İbrahim Demirer, Onur Özcan, Emre Alan (Barış Şen dk. 65 X), Furkan Özyap, Uğur Erk (Muhammed Ceylan dk. 77), Rıdvan Aykan, Ali Göçmen
Teknik Direktör:Kayhan Çubuklu
Çorum Belediyespor: Onurcan Piri, Esref Korkmazoğlu, Akın Karaaslan, Ertuğrul Sancaktutan, Kerem Pala (Emre Gemici dk.57), Fatih Ergen (Samet Cantürk dk. 86), Emrah Kaya, Mümin Talip Pazarlı, Emirhan Kılıç, Fahri Eren Pamuk (Mikail Albayrak dk. 81), Yakup Alkan
Teknik Direktör: Fahrettin Sayhan
Goller: Rıdvan Aykan dk. 90 (Gölcükspor)
Sarı kartlar: İbrahim Demirer, Furkan Özyapı, Ali Mert Işık, Ali Göçmenn, Kadir Gezer (Gölcükspor), Eşref Korkmazoğlu (Çorum Belediyespor)