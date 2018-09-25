TGF Genel Başkan Vekili Dim, Anadolu medyasının sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Dim, New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Anadolu medyasının sorunlarını içeren bir dosya sundu.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili Mehmet Ali Dim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun öncülüğünde gerçekleşen görüşmede Dim, daha önceden kamuoyu ile paylaşılan Türkiye Gazeteciler Federasyonu çözüm önerilerinin de içinde bulunduğu dosyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Yeni Alanya Gazetesi'nin 51. kuruluş yıldönümü etkinliğinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kürsüde verdiği söz ile gerçekleştirilen olumlu geçen görüşmede yerel medyanın sorunları dile getirildi. Görüşmede yerli ve milli Anadolu basının çok güç durumda olduğunu aktaran Dim, halkı doğru aydınlatma ve doğru bilinçlendirmede Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere ülkesinin her durumunda daima toplumsal önceliklerini ve duyarlıklarını dikkate alarak yayın yapan Türkiye'nin yerel medyasının ayakta kalması için Cumhurbaşkanı'nın yardım ve desteğine ihtiyacın olduğu aktarıldı.

"30 bine yakın basın çalışanının istihdam edildiği yerel medyada işten çıkarmalar adeta patlamıştır”

Dim tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilen sunumda “Ülke ekonomisinde daha çok dış kaynaklı müdahalelerle yaşanan gel gitler basın sektörünü de derinden etkilemektedir. El birliği ile aşacağımıza inandığımız sıkıntılarımızın başında son dönemlerde yaşanan kağıt krizi gelmektedir. Kur dalgalanmasıyla birlikte fiyatı ikiye katlanan gazete kağıdı başta olmak üzere kalıp ve diğer ithal kimyasallar yüzünden basın sektöründeki maliyet artışı had safhaya ulaşmıştır. Dövizdeki anormal dalgalanmaların sarstığı gazete kuruluşlarının pek çoğu kapanma aşamasına gelmiştir. Aynı şekilde mesleğimizde zaten var olan istihdam sorunu da iyiden iyiye kapımıza dayanmıştır. 30 bine yakın basın çalışanının istihdam edildiği yerel medyada işten çıkarmalar adeta patlamıştır” ifadelerine yer verildi.

“Basın kuruluşlarının SGK primlerinde en az yüzde 50 indirime gidilmeli”

Basın kuruluşlarının SGK primlerinde en az yüzde 50 indirime gidilmesi gerektiğinin yer aldığı sunumda, “Ülkemiz ithal kağıt sendromundan bu kurtarılmalı, kağıtta dışa bağımlılık yerini mutlaka yerli üretime bırakmalıdır. Basın kuruluşlarının da ortak olabileceği devlet öncülüğünde kurulabilecek geniş katılımlı bir konsorsiyumun, kağıttaki döviz hegemonyasını bitirmesi mutlaka temin edilmelidir. TGF olarak bu konuda inisiyatif almaya hazır olduğumuzu ifade etmek isteriz. Basın kuruluşlarının SGK primlerinde en az yüzde 50 indirime gidilmeli, en önemli girdi olan kağıt, kalıp ve mürekkep fiyatlarında KDV oranı mutlaka olabilecek en alt limite indirilmelidir. Gazete işletmelerinin vergi ve SGK yapılandırmaları dahil tüm borçları 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmelidir. Buna paralel olarak 31 Aralık 2018 tarihinde sona erecek olan ‘Devlete borcu yoktur yazısı' uygulaması en az 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmalıdır” sorunlarına yer verildi.

“Basın İlan Kurumu resmi ilan tarifesi en az yüzde 50 oranında arttırılmalıdır”

Basın İlan Kurumu (BİK) resmi ilan tarifesi en az yüzde 50 oranında arttırılması gerektiğinin vurgulandığı sunumda, “Tam üç yıldır sürüncemede bırakıldıktan sonra ancak bu yıl küçük bir artışla yürürlüğe giren Basın İlan Kurumu resmi ilan tarifesi en az yüzde 50 oranında arttırılmalıdır. Basın İlan Kurumu'nun halen uygulanmakta olan yüzde 15 oranındaki komisyon oranı yüzde 5'e çekilmelidir. Basın İlan Kurumu tarafından sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'deki gazete işletmelerine sağlanan kredi olanağının, tüm Anadolu basınına uygulanması sağlanmalıdır. Ayrıca, yerel yönetimlerin meclis toplantı gündemi ve tutanakları ile alınan kararlar, yerel gazetelerde Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan olarak yayınlanmalıdır. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri'nin alım satım ihaleleri de resmi ilan kapsamına alınmalıdır” açıklamaları yer aldı.

"Kuruluşların yerel gazetelere abone olmalarını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır”

Abonelik sisteminin güçlendirilmesi için çeşitli anayasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin de yer aldığı sunumda düzenlenen yönetmelikteki, ‘İhale kanununa dahil değildirler' maddesinin değiştirilmesinin gerektiği ifade edildi. İcra ve İflas yasasında değişiklik yapılmasının ve “İcra satış ihale ilanlarının yerel gazetelerde yayınlanması zorunludur” hükmü getirilmesi gerekliliğinin aktarıldığı görüşmede abone sisteminin teşvik edilmesinin ve bayiden satış şartının kaldırılmasının gerektiği aktarıldı.

Abone sisteminin yaygınlaştırılmasının satış şirketlerine ödenen gereksiz paraların tasarruf edilmesini de sağlayacağının ifade edildiği sunumda, “Yerel gazeteleri yaşatmak amacıyla tüm resmi kurumların, kuruluşların ve üniversitelerin, yerel gazetelere abone olmalarını ve toplu alım yapabilmelerini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır" açıklamaları yer aldı.