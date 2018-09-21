İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY'den eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 300 personele THY Havacılık Akademisi tarafından eğitim verildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, şehir genelinde birçok sağlık ve sosyal projeyi yürütüyor. Daire başkanlığı bünyesinde çalışan personelin gelişimi için yıl boyunca çeşitli eğitimler düzenleniyor. Bu kapsamda 300 personele, Türk Hava Yolları(THY) Havacılık Akademisi eğitmenleri tarafından eğitim verildi.


Eylül ayının ilk haftasında 5 gün düzenlenen eğitimde personele Etkili İletişim, Temel Yönetim Becerileri, Protokol Görgü Kuralları ve İmaj konularında bilgi verildi. THY Havacılık Akademisi eğitmenleri tarafından verilen ve uygulamalı eğitimlerin de gerçekleştiği çalışmaya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan ve şube müdürleri de katıldı. Personelin gelişimi acısından faydalı olan eğitim programı 20'er kişilik sınıflarda, Büyükşehir Belediyesi İzmit Akademi Lise sınıflarında gerçekleşti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.