THY'den eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, şehir genelinde birçok sağlık ve sosyal projeyi yürütüyor. Daire başkanlığı bünyesinde çalışan personelin gelişimi için yıl boyunca çeşitli eğitimler düzenleniyor. Bu kapsamda 300 personele, Türk Hava Yolları(THY) Havacılık Akademisi eğitmenleri tarafından eğitim verildi.

Eylül ayının ilk haftasında 5 gün düzenlenen eğitimde personele Etkili İletişim, Temel Yönetim Becerileri, Protokol Görgü Kuralları ve İmaj konularında bilgi verildi. THY Havacılık Akademisi eğitmenleri tarafından verilen ve uygulamalı eğitimlerin de gerçekleştiği çalışmaya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan ve şube müdürleri de katıldı. Personelin gelişimi acısından faydalı olan eğitim programı 20'er kişilik sınıflarda, Büyükşehir Belediyesi İzmit Akademi Lise sınıflarında gerçekleşti.