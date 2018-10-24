Ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ticari takside bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 00.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi mezarlık mevkiinde meydana geldi. H.D. idaresindeki 06 BZ 3628 plakalı otomobil ile M.D. idaresindeki 41 T 3252 plakalı ticari taksi, Büyük Sokak üzerindeki kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu ticari takside bulunan E.S. ve M.T. adlı 2 yolcu yaralanırken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Yaralılar, olay yerine ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açılırken polis olayla ilgili araştırma başlattı.