Kartepe Belediyesi, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 2018 eğitim programı dahilinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminde FETÖ’cüler tarafından darbe bildirisi okutulan TRT spikeri Tijen Karaş’ın konuşmacı olduğu “Beden Dili ve Diksiyon” semineri düzenledi. Düzenlenen seminere Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve idari belediye personelleri katıldı.

Seminerde konuşan Tijen Karaş, “Kartepe’ye ikinci defa geliyorum. İstanbul’a yakın olan Kartepe turizmi ile ön plana çıkmaktadır. Burayı çok sevdim. Karşılıklı diyaloglarda tonlama önemlidir. Tonlama ve vurgulamalara dikkat ettiğiniz zaman karşınızda ki kişiye kendinizi daha rahat anlatırsınız. Toplum içerisinde kendinizi ifade etmek istediğinizde sesinizin tonuna dikkat etmeniz gerekiyor. Orta sesinin altında bir ton ile içine içine konuştuğunuz zaman kimse sizi anlamaz” ifadelerini kullandı.

Karaş’ı ilgiyle ve dikkatle dinleyen belediye personeli beden dilinden doğru ve etkili konuşma diline kadar doğru bilinen yanlışları, uygulamalı olarak öğrendiler. Seminerde hayatın her alanında en önemli anahtar olan doğru iletişimin olmazsa olmazları Karaş tarafından ve örneklerle anlatıldı.

Beden Dili ve Diksiyon seminerinde uygulamalı eğitimde veren Tijen Karaş’ı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez makamında ağırladı. Başkan Üzülmez, Karaş’a seminer için teşekkür ederken, karşılıklı olarak Kartepe turizmi ve ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.