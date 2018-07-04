Olay, İzmit ilçesi Doğu Kışla Parkı mevkiinde 17 Haziran 2017 tarihinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Y.K.’ya ait 81 EM 509 plakalı tır ve 81 DG 227 plakalı dorse park halindeyken çalınmış, tır şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Şehir polis kamerası, PTS ve özel güvenlik kameralarından aracın çalınması ve İstanbul’a götürülmesine ait görüntülere ulaşan polis, çalınan tıra eskortluk yapan bir aracı tespit etmişti. Çalınan tıra eskortluk yapan aracın sahibi M.E. (44), İstanbul Tuzla’da gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı. Gözaltına alınan şahsın ifadesi doğrultusunda A.K. (47) de İstanbul’un Tuzla ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Her iki zanlının ifadeleri sırasında çarpıcı bir gelişme yaşanmış, kullandığı tırın çalındığı ihbarında bulunan S.Y. isimli şoförün de şahıslarla birlikte hareket ettiği tespit edilmişti. Tır şoförü S.Y. de Kocaeli’nin Derince ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Tır ve dorsenin çalınmasıyla ilgili Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi Y.Y. de yapılan araştırmalar sonucu İstanbul’un Maltepe ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli’ne getirilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.