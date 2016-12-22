TIR’a çarpan minibüsün sürücüsü yanarak can verdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarparak alev alev yanan minibüsün sürücüsü feci şekilde can verdi.

Olay, Kartepe D-100 karayolu Akmeşe yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe’den İzmit istikametine gitmekte olan Serdar Akarsu idaresindeki 41 HN 902 plakalı minibüs, Akmeşe yol ayrımında kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulan minibüs, köprü altında park halinde olan ve sürücüsü Yusuf A.’nın uyuduğu ahşap parke yüklü 41 PB 092 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan minibüs yanmaya başlarken, çarpmayla savrularak uyanan tır sürücüsü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Tır dorsesindeki parkelerin de tutuşmasıyla hızla büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalelerin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürülen araçta yapılan incelemede ise minibüs sürücüsünün araç içerisinde sıkıştığı ve yanarak öldüğü belirlendi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cesedi İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldıktan sonra otopsi için İstanbul Adli Tıp’a gönderildi. Akarsu’nun cenazesi ise yarın öğle İzmit Şahinler köyü Gırgırlar Mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.